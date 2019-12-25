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25.12.2019 - 20:15 | | AA

Kastamonu'da otomobiller çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobiller çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hasanağa köyü muhtarı İbrahim Tansever (50) yönetimindeki 57 DD 813 plakalı otomobil, Kastamonu-Daday kara yolu Gölköy mevkisinde Mahir Rüzgar'ın (41) kullandığı 37 BG 393 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Tansever ve Rüzgar ile Ayşe Rüzgar (34) yaralandı.

Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Tansever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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