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09.09.2019 - 13:03| İHA

Katil olan milli kick boksçu adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi.

Katil olan milli kick boksçu adliyeye sevk edildi

Olay, önceki gece Kadıköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, yan bakma tartışması sonrası milli kick boksçu Berke Şahin, önce darp ettiği Ömer Özdemir'i bıçakla yaralamış, Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan milli kick boksçu Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahin, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

 

 

Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.
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