MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Katil zanlısının yakınlarından pes dedirten sözler!
ABONE OL
19.12.2019 - 16:29 | | İHA

Katil zanlısının yakınlarından pes dedirten sözler!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadının tüfekle vurulup öldürülmesi olayında katil zanlısı olarak gözaltına alınan M.B. geniş güvenlik önlemleri dahilinde Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının yakınlarının adliyeye girişi sırasında “Dik dur, kafanı kaldır” diye seslenmesi dikkatleri çekti.

Katil zanlısının yakınlarından pes dedirten sözler!

Olay, Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 93. Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, fırıncılık yapan M.B. (46) ile Nazan Can (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kalbine ateşlenen tüfek ile vurulan kadın hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan, olay sırasında parmağı kopan ve Balıkesir’de tedavi altına alınan M.B. taburcu olduktan sonra emniyetteki sorgusunun ardından Edremit Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Katil zanlısının yakınları M.B.’ye “Dik dur, kafanı kaldır” diye seslendiler. M.B.’nin adliyede ilk olarak savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.

 

 

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

    Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber