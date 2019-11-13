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13.11.2019 - 20:35 | | İHA

Katliam gibi kaza! 12 ölü, 17 yaralı

Slovakya’da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza! 12 ölü, 17 yaralı

Slovakya’da başkent Bratislava'nın yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusundaki Nitra kentinde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yolcu otobüsünde çoğunlukla lise öğrencilerinin bulunduğu, otobüsün kamyonla çarpıştıktan sonra yolun kenarına devrildiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza sırasında havanın yağışlı olduğu öğrenildi.

Katliam gibi kaza 12 ölü, 17 yaralı


Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pellegrini, kazayı "korkunç bir felaket olarak" tanımlarken olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi.

 

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