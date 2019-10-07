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07.10.2019 - 10:35 | | AA

Katliam gibi kazadan bir acı haber daha!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TIR'ın otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Katliam gibi kazadan bir acı haber daha!

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda dün meydana gelen kazada yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hanım Solmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Solmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Biri çocuk 2 kişinin  hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının  ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY  2667 plakalı TIR, dün yol kenarındaki otobüs durağına çarpmış, sağlık  görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile TIR'da bulunan Elif Erciyes'in  (44) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek  ise ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

 

 

 

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