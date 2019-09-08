Katmer nasıl yapılır? En güzel katmer tarifi ve malzemeleri

Gaziantep yöresinin meşhur katmer tatlısını, evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Çok sevilen ve yufkası büyük emekle açılan katmeri, hazır baklava yufkası ile basit bir şekilde yapabilir, afiyetle tüketebilirsiniz. İçerisinde sadece kaymak ve fıstık bulunan bu tatlıyı, tavada hemen pişirebilir isterseniz maraş dondurması ile sevis edebilirsiniz. Peki evde kolay katmer nasıl yapılır? İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz katmer için malzemeler....



KATMER MALZEMELERİ:

-1 adet baklavalık yufka

-1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

-1 yemek kaşığı toz şeker

-60 gram kaymak

-4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

KATMER NASIL YAPILIR?

-Yufkayı düz bir zemine yayın ve içerisine tereyağını sürün.

-Daha sonra kaymağı hamurun içerisine parçalar halinde koyun.

-Şeker ve fıstığı da serpip zarf şeklinde kapatın.

-Tereyağı erittiğiniz tavada iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

-Üzerine fıstık ve kaymak koyarak servis edin.