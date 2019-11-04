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04.11.2019 - 17:40 | | DHA

Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Mücahit T.'nin (40) kavga sırasında tabancayla ateş ettiği Vahit Mazlum (18) yaşamını yitirirken, arkadaşı Sefa Şahin (20) ise ağır yaralandı. Jandarma, olay sonrası kaçan Mücahit T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada vurulan Vahit öldü, arkadaşı ağır yaralı

Olay, dün akşam, Alaca'ya bağlı Büyük Söğütözü köyü mevkisinde meydana geldi. Vahit Mazlum ve arkadaşı Sefa Şahin, köy girişinde karşılaştığı Mücahit T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mücahit T., tabancayla Mazlum ve Şahin'e ateş etti. İkili, kanlar içinde yere yığılırken, Mücahit T. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, göğsüne kurşun isabet eden Vahit Mazlum'un hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sefa Şahin ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mazlum'un cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri, olayın ardından araçla kaçan Mücahit T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Atak helikopterinin kamerasından Van Gölü manzarasıJandarma Genel Komutanlığı, Van Gölü üzerinde görev uçuşu gerçekleştiren Atak helikopterinin kuyruk bölümüne takılan kameraya yansıyan görüntüleri paylaştı.
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