MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKavşakta birbirlerine girdiler!
12.08.2019 - 06:59| İHA

Kavşakta birbirlerine girdiler!

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kavşakta birbirlerine girdiler!

Kaza, Emet ilçesi Ashaboğlu Kavşağında meydana geldi. Mehmet Elitok (67) idaresindeki 03 KE 551 plakalı otomobil ile İsmail Yıldız'ın (47) kullandığı 34 HJ 240 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri Mehmet Elitok ve İsmail Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan Yılmaz Elitok(43) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz Elitok Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisine Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde devam edildiği bildirildi.

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Sıradaki Haber