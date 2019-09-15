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15.09.2019 - 06:25 | | İHA

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1'i çocuk 4 yaralı...

Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar! 1'i çocuk 4 yaralı...

Ankara’dan Kastamonu’ya gelen Ahmet Zafer Ergün (73) yönetimindeki 37 AAL 810 plakalı otomobil ile Ufuk Yücebıyık (51) idaresindeki 37 AC 771 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara karayolu Pırlaklar Mevkisinde kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Zafer Ergün yönetimindeki otomobil, şarampolde takla attı. Kazada sürücüler Ufuk Yücebıyık ve Ahmet Zafer Ergün ile araçta yolcu olarak bulunan Latife Ergün (65) ve Özgür Çağan Aytekin (5) yaralandı.

Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar 1i çocuk 4 yaralı...



Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerince polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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