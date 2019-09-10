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10.09.2019 - 15:17| DHA

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, önceki gün, denize girip akıntıya kapılarak kaybolan Emirhan Doğar'ın (14) cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Olay, iki gün önce öğlen saatlerinde, Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Kuzenlerin akıntıya kapıldığını görenler, suya girip Mert Ekici'yi kıyıya çıkardı. Emirhan Doğar ise denizde kayboldu. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerinde Doğar'ı bulmak için arama çalışması başlattı ancak damgalar nedeniyle suya giremedi. 2 gündür yüzey taraması yapan ekipler, helikopterle havadan da kontroller yapıldı.

Aramalar bugün de devam ederken, öğlen saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle yapılan kontrol sırasında Emirhan Doğar'ın cesedi görüldü. Ceset bota alınıp kıyıya çıkarıldı. Erzurum'dan tatil için Kandıra'ya gelen Emirhan Doğar'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

 

Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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