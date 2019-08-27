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27.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kaybolmuştu, 30 yıl sonra evinde

Pinturicchio’nun “Madonna ve Çocuk” adını taşıyan ve yaklaşık 30 yıl önce çalınan tablosu, İtalya’daki evinde sergilenecek.

Kaybolmuştu, 30 yıl sonra evinde

Kişisel bir koleksiyonda yer alan ve koleksiyoncunun evinden 30 yıl önce çalınan tablo için İtalya polisi uzun yıllardan bu yana derin bir araştırma yapıyor ve iz srüyordu. Geçen aylarda bulunan ve İtalya Kültür ve Miras Bakanı Alberto Bonisoli’nin müjdelediğine göre eser Perugia’daki Galleria Nazionale dell’Umbria’da sergilenecek.

Kaybolmuştu, 30 yıl sonra evinde

Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
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