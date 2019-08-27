Kaybolmuştu, 30 yıl sonra evinde

Kişisel bir koleksiyonda yer alan ve koleksiyoncunun evinden 30 yıl önce çalınan tablo için İtalya polisi uzun yıllardan bu yana derin bir araştırma yapıyor ve iz srüyordu. Geçen aylarda bulunan ve İtalya Kültür ve Miras Bakanı Alberto Bonisoli’nin müjdelediğine göre eser Perugia’daki Galleria Nazionale dell’Umbria’da sergilenecek.