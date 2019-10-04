Kayhan filmi konusu | Kayhan filmi başrol oyuncuları
Kayhan filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Kayhan filmi 8 Şubat 2018 yılında vizyona girdi. Recep İvedik film serisinin ardından çok beğenilmeyen Kayhan filmi toplamda 6 hafta boyunca vizyonda kaldı ve 602.084 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği gelir ise 7.120.384,68 Türk Lirası olarak açıklandı. Peki Kayhan filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Kayhan filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. 2018 yılında vizyona giren Kayhan filmi Recep İvedik film serisi kadar sinema izleycisi tarafından ilgi görmedi. Toplamda 602.084 seyirci tarafından izlenen film gişede 7.120.384,68 Türk Lirası gelir elde etti.
KAYHAN FİLMİ KONUSU
Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır.
Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.
KAYHAN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI
Kayhan filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.