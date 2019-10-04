Kayhan filmi konusu | Kayhan filmi başrol oyuncuları

Kayhan filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar oturuyor. 2018 yılında vizyona giren Kayhan filmi Recep İvedik film serisi kadar sinema izleycisi tarafından ilgi görmedi. Toplamda 602.084 seyirci tarafından izlenen film gişede 7.120.384,68 Türk Lirası gelir elde etti.

KAYHAN FİLMİ KONUSU

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır.

Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

KAYHAN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kayhan filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.