Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?
Türk Sinemasında çok sayıda filmde rol alan Kayhan Yıldızoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında? İşte film ve dizilerin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili ayrıntılar...
Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Sevenleri gelecek güzel haberi bekliyor.
KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Kayhan Yıldızoğlu 26 Aralık 1936, İstanbul doğumlu. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı.
Kayhan Yıldızoğlu 1976-78 yılları arasında oyuncu Suna Yıldızoğlu ile evlilik yapmıştır. Sibel ve Deniz isminde iki çocuğu bulunmaktadır.
KAYHAN YILDIZOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİNDEN BAZILARI
2019- Kuzey Yıldızı Ersan Karaman
2019 İşimiz Gücümüz Var Yönetmen
2019 Bizim Semtin Çocukları Emiray
2018 Arka Sokaklar Ethem Atalay
2018 Cici Babam Ekrem
2018 Meleklerin Aşkı
2018 Benim Adım Osssman
2018 Gez Show Yapımcı
2018 Bizim Hikaye Mehmet Aktan
2018 Darısı Başımıza Hulusi Tekinsoy
2018 Söz Ömer Bey Karasu
2017 Dışarda Yaman
2017 Dostlar Mahallesi Hamdi
2016 Aksak Hasan Dede
2016 Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı Hayati
2015 Kurtlar Vadisi Pusu Yüce Majeste
2015 Köstekgiller: Perili Orman Hayati
2014-2015 Küçük Ağa Burhan Dede
2013 Öyle Sevdim ki Seni
2013 Ali Ayşe'yi Seviyor
2013 Bizim Okul
2012 Evim Sensin
2011 Adanalı Hizmetçi
2008-2012 Akasya Durağı Mazhar Bey
2006-2009 Selena Yüce Honos
2008 Görgüsüzler
2006 Sevda Çiçeği
2006 Unutulmayanlar
2006 Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
2005 Miras
2005 İnadım İnat
2004 Cennet Mahallesi
2004 Yabancı Damat
2004 Kalbin Zamanı
2002 Ömerçip
2000 Zart-1 TV
1999 Bize Ne Oldu
1999 Kahpe Bizans
1996 Eşkıya
1996 Tatlı Kaçıklar
1995 Çiçek Taksi
1993 Cümbüş Sokak
1993 Zirvedekiler
1991 Varyemez
1990 Sözde Kızlar