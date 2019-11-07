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07.11.2019 - 08:55 |

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Türk Sinemasında çok sayıda filmde rol alan Kayhan Yıldızoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında? İşte film ve dizilerin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kayhan Yıldızoğlu ile ilgili ayrıntılar...

Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Sevenleri gelecek güzel haberi bekliyor.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu 26 Aralık 1936, İstanbul doğumlu. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı.

Kayhan Yıldızoğlu 1976-78 yılları arasında oyuncu Suna Yıldızoğlu ile evlilik yapmıştır. Sibel ve Deniz isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

KAYHAN YILDIZOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİNDEN BAZILARI

2019-     Kuzey Yıldızı        Ersan Karaman

2019      İşimiz Gücümüz Var        Yönetmen

2019      Bizim Semtin Çocukları  Emiray

2018      Arka Sokaklar    Ethem Atalay

2018      Cici Babam          Ekrem

2018      Meleklerin Aşkı

2018      Benim Adım Osssman   

2018      Gez Show            Yapımcı

2018      Bizim Hikaye      Mehmet Aktan

2018      Darısı Başımıza  Hulusi Tekinsoy

2018      Söz         Ömer Bey Karasu

2017      Dışarda Yaman

2017      Dostlar Mahallesi             Hamdi

2016      Aksak    Hasan Dede

2016      Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı Hayati

2015      Kurtlar Vadisi Pusu          Yüce Majeste

2015      Köstekgiller: Perili Orman            Hayati

2014-2015           Küçük Ağa           Burhan Dede

2013      Öyle Sevdim ki Seni       

2013      Ali Ayşe'yi Seviyor          

2013      Bizim Okul         

2012      Evim Sensin       

2011      Adanalı Hizmetçi

2008-2012           Akasya Durağı    Mazhar Bey

2006-2009           Selena  Yüce Honos

2008      Görgüsüzler      

2006      Sevda Çiçeği      

2006      Unutulmayanlar              

2006      Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar      

2005      Miras   

2005      İnadım İnat        

2004      Cennet Mahallesi           

2004      Yabancı Damat 

2004      Kalbin Zamanı   

2002      Ömerçip             

2000      Zart-1 TV            

1999      Bize Ne Oldu     

1999      Kahpe Bizans    

1996      Eşkıya  

1996      Tatlı Kaçıklar      

1995      Çiçek Taksi         

1993      Cümbüş Sokak 

1993      Zirvedekiler       

1991      Varyemez          

1990      Sözde Kızlar

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