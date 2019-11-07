Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Sevenleri gelecek güzel haberi bekliyor.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu 26 Aralık 1936, İstanbul doğumlu. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı.

Kayhan Yıldızoğlu 1976-78 yılları arasında oyuncu Suna Yıldızoğlu ile evlilik yapmıştır. Sibel ve Deniz isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

KAYHAN YILDIZOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİNDEN BAZILARI

2019- Kuzey Yıldızı Ersan Karaman

2019 İşimiz Gücümüz Var Yönetmen

2019 Bizim Semtin Çocukları Emiray

2018 Arka Sokaklar Ethem Atalay

2018 Cici Babam Ekrem

2018 Meleklerin Aşkı

2018 Benim Adım Osssman

2018 Gez Show Yapımcı

2018 Bizim Hikaye Mehmet Aktan

2018 Darısı Başımıza Hulusi Tekinsoy

2018 Söz Ömer Bey Karasu

2017 Dışarda Yaman

2017 Dostlar Mahallesi Hamdi

2016 Aksak Hasan Dede

2016 Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı Hayati

2015 Kurtlar Vadisi Pusu Yüce Majeste

2015 Köstekgiller: Perili Orman Hayati

2014-2015 Küçük Ağa Burhan Dede

2013 Öyle Sevdim ki Seni

2013 Ali Ayşe'yi Seviyor

2013 Bizim Okul

2012 Evim Sensin

2011 Adanalı Hizmetçi

2008-2012 Akasya Durağı Mazhar Bey

2006-2009 Selena Yüce Honos

2008 Görgüsüzler

2006 Sevda Çiçeği

2006 Unutulmayanlar

2006 Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2005 Miras

2005 İnadım İnat

2004 Cennet Mahallesi

2004 Yabancı Damat

2004 Kalbin Zamanı

2002 Ömerçip

2000 Zart-1 TV

1999 Bize Ne Oldu

1999 Kahpe Bizans

1996 Eşkıya

1996 Tatlı Kaçıklar

1995 Çiçek Taksi

1993 Cümbüş Sokak

1993 Zirvedekiler

1991 Varyemez

1990 Sözde Kızlar