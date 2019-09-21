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21.09.2019 - 16:19 | | DHA

Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eşiyle tartıştığı gerekçesiyle kayınbiraderi Görkem T. (20) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Aydın Uygun (46), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Görkem T., eniştesinin ölmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 9 Eylül günü Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Görkem T., ziyaretine gittiği ablası Hasret Uygun'u (39), sokakta eniştesi Aydın Uygun ile tartışırken gördü. Çiftin arasına giren Görkem T., iddiaya göre bir süre sonra eniştesi ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce alkollü olduğu öne sürülen Görkem T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesine saldırdı.

Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

8 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Uygun, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli Görkem T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURTARILAMADI

Aydın Uygun, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, dün akşam saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti. Uygun'un cenazesi, Çarşamba'da bugün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Görkem T., eniştesinin ölümü üzerine yeninden polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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