MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!
19.10.2019 - 08:25 |

Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

Düğününün ertesi günü öldürülen Tugay Keser’in annesi Canan Arıcakum, "Oğlumun öldürülmesinde gelinimin etkisi var, şikayetçiyim" dedi.

Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

İzmir'de düğün gününün sabahı 24 yaşındaki eniştesi Tugay Keser'i öldürdüğü için 36 yıla kadar hapsi istenen ve ilk kez hakim karşısına çıkan gelinin kardeşi Necati G. (24) duruşmada 'Mehdi' olduğu iddiası yineleyerek, silahı düğünde havaya ateş etmek için yanında taşıdığını öne sürdü.

Oğlu Tugay Keser'in evlendikten sonra yaşayacakları evde cinayete kurban gitmesinden gelini Seren G'yi sorumlu tutan anne Canan Arıcakum ise, "Geleneklerimize göre damat gelini babasının evinden aldıktan sonra kalacakları eve götürür. Ben oğluma 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim ancak o bana ısrarla 'Seren o eve gitmemi söylüyor, kendisi de gelecekmiş' diye çıkıp gitti. Oğlumun öldürülmesinde gelinimin de etkisi var, şikayetçiyim" dedi.

Keser ailesinin avukatı Metin İnan da, gelin Seren G'nin azmettirici olduğunu düşündüklerini ve onun hakkında da 'Tasarlayarak öldürme' suçundan şikayetçi olacaklarını söyledi. Hakim, sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığı yönündeki raporların sonuçlarının beklenmesine tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı Aralık ayına erteledi. (Yeniasır)

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

Sıradaki Haber