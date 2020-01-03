03.01.2020 - 11:14 | | DHA
Kayıp alzheimer hastası feci şekilde can verdi!
Antalya’nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Durmuş Çınar'ın (80) ağaçlık alanda cesedi bulundu. Çınar'ın donarak öldüğü belirlendi.
Kaş ilçesi Cemre Mahallesi'nde eşi Ayşe Çınar'a (80), geçen salı günü babasının evine gittiğini söyleyerek evden ayrılan alzheimer hastası Durmuş Çınar'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Durmuş Çınar'ın cesedini, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda buldu.
Donarak öldüğü belirlenen 5 çocuk babası Durmuş Çınar'ın cesedi, Cemre Mahallesi'nde toprağa verildi.