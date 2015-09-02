Kayıp askeri IŞİD mi kaçırdı?

Kilis’in Yavuzlu Köyü'ndeki 1’inci Hudut Alayı 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda dün akşam saatlerinde devriye görevindeki askerlerin üzerine ateş açılan IŞİD’in kontrolündeki bölgedeki sınır hattı tanklar ile kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren askeri hareketliliğin sürdüğü bölgeye gelen Adana'da konuşlu 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş ile Gaziantep'te konuşlu 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal ve askeri yetkililer sınır hattındaki çatışma bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sınır hattında tanklar konuşlandırılırken, namlularının ise Suriye’ye çevrilmiş durumda olduğu görüldü.

KAYIP ASKERİN BULUNMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bu arada dün devriye görevi sırasında kaçakçı olduğu tahmin edilen grubun açtığı ateşle piyade er Yusuf Beylem'in şehit edildiği çatışmanın ardından kaybolan askerin bulunması için de başlatılan operasyon sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, bölgedeki yerel kaynaklarla irtibata geçip kimliği açıklanmayan kayıp askerin bulunması için arama çalışmalarına da devam ediyor.

73 YIL SONRA İKİNCİ ŞEHİT

Sınır hattında 1942 yılında kaçakçılar ile girilen çatışmada kaçakçı Topal Abdo tarafından Kayserili olan asker Mehmet şehit edildi. O dönem hava sıcaklığı göz önüne alınarak cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilmeyen şehit Mehmet, şehit düştüğü bölgeye yakın bir yere defnedildi. Daha sonra ismi görev yaptığı 6’ncı Jandarma Sınır Bölüğü Çadır Karakolu’na verilen Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda 73 aradan sonra dün akşam Şanlıurfalı piyade er Yusuf Beylem şehit oldu.