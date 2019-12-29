Kayıp çiftçi bulundu!

İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek, evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, Bursa'dan gelen AFAD ekibi de destek verdi.

İbrahim Uzun'u arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, İHH İnsani Yardım Vakfı arama- kurtarma, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekiplerinin yer aldığı 120 kişilik grup, bölgede İbrahim Uzun'u aradı. Arama çalışmaları, Boyalıca Mahallesi'ne yakın nokta olan Samanlı Dağı çevresinde yoğunlaştırılırken, bölge sakinleri de ekiplere destek verdi.

20 SAAT SONRA EVİNE DÖNDÜ

Çiftçi Uzun, 20 saat sonra, bugün kendi imkanlarıyla evine döndü. Uzun'un oğlu Mesut Uzun, arama çalışmalarının geceden beridir sürdüğünü belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, sevinçliyiz. Güzel haberleri duyduğumuz için çok şükür" dedi.

'BAYGINLIK GEÇİRDİM, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Uzun, "Baygındım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Şükürler olsun evime döndüm. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Gece fenalık geçirip bayılmıştım ama şu an kendime geldim, iyiyim" dedi.