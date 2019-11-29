Kayıp Çinli genç kız ölü bulundu

Çin uyruklu Lisha Yu Fatih'te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim'de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Polisin bilgisine başvurduğu erkek arkadaşı Lisa Yu'nın ortadan kaybolduğu aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini ancak telefonunun tam olarak çekmemesi nedeniyle karşı taraftakilerin sesini net duyamadığını ifade etti.

İlk konuşmadan birkaç dakika sonra Lisa Hu'nün kendisini tekrar aradığını ancak aramayı tduymadığı için telefonu açamadığını ancakdaha sonra geri aradığında ise Lisha Yu'nun telefonun kapalı olduğunu ve bir daha da Lisha Yu'dan haber alamadığını söyleyen erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu'nun kaybolduğu ihbarında bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu Çinli kadının cansız bedeni Bilecik’te bulunurken, 4 kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri Lisha Yu’nun neden ve nasıl öldürüldüğünü araştırırken, gözaltına alınan şüpheliler ise emniyette ifadeye alındı.