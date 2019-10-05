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05.10.2019 - 17:09 | | DHA

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Çorum’da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu emekli polis memuru Mustafa B. (68), piknik alanındaki kuyu içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Kent merkezindeki Bahabey Mesire Alanı'nda koku üzerine boş kuyu içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 33 gündür kayıp olarak aranan emekli polis memuru Mustafa B.’ye ait olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa B.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa B.'nin beylik tabancasıyla intihar etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

 

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu


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