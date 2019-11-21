MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKayıp genç kızı jandarma ormanda buldu
21.11.2019 - 13:30 | | DHA

Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu

Mersin’in Anamur ilçesinde kaybolan ve psikolojik tedavi gören 15 yaşındaki Ö.S., 4 saat süren arama sonucunda evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta jandarma tarafından bulundu.

Kayıp genç kızı jandarma ormanda buldu

Anamur ilçesindeki Akpınar Yaylası’nda C.S., önceki gün 112 sağlık ekiplerini arayarak, psikolojik tedavi gören kızı Ö.S.'nin yaylada bulunan evinden kaybolduğunu ve tüm aramalara rağmen bulamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve komando timleri, jandarma suç araştırma timi, iz takip köpeği ile AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımı ile bölgede yapılan drone destekli aramalar sonucunda kayıp genç kız, yaklaşık 4 saatlik arama sonucunda evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu. Genç kız, gerekli sağlık kontrolleri ve muayenesinin yapılması için Anamur Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

 

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladıStarship Mk1 uzay aracı prototipi, Çarşamba günü Teksas'taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Gaziantep’te 88 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi

Gaziantep’te 88 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi

Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

Eğitim dalışında şehit olan astsubay, toprağa verildi

Sıradaki Haber