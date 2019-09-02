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02.09.2019 - 13:38| AA

Kayıp ihbarı yapılan kızlardan haber var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğu bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan kızlardan haber var

Alınan bilgiye göre, Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızların Kayhan Mahallesi'ndeki adreste olduğunu belirledi

Polis ekiplerince evde bulunan kız çocukları, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

Baba İbrahim Emere, kızı eve döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.

 

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