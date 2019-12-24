MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
ABONE OL
24.12.2019 - 14:28 | | DHA

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Kütahya’da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan Havva Kalkan’nın (31), Bahçelievler Mahallesi’nde trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü.

Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Havva Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Kalkan’ın cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp kadının demir yolunda parçalanmış cesedi bulundu

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

Sinan Aygün Ankara Adliyesi'nde

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

Sıradaki Haber