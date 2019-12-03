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03.12.2019 - 16:00 | | DHA

Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Sedat Çakıcıoğlu'nun (45) cansız bedeni, yapımı süren inşaatın bodrum katında bulundu. Çakıcıoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulundu

Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Gemici Sokak üzerinde, yapımı süren inşaatın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Çakıcıoğlu olduğunu tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Sedat Çakıcıoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 2 çocuk babası Çakıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.

 

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