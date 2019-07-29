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29.07.2019 - 17:06| DHA

Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Sadettin Öztürk'ün ormanlık alanda cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Orman işçileri, Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü ile Kocayayla mevkii arasındaki ormanlık alanda, bir erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan Sadettin Öztürk olduğunu belirledi.

Öztürk'ün hafta sonları Domaniç'e gelip, mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi.

Kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanındaki poşetin içinde toplanmış mantar olduğu görüldü. Sadettin Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Domaniç İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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