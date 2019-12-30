Kayıp sayısı dahi bilinmiyor

Avrupa ülkelerinde kaybolan mülteci çocuklarla ilgili ilk kez bir rapor yazıldı. Raporu, dünyada en çok mülteciye kapılarını açan, en çok çocuk mülteciyi barındıran Türkiye’den bir milletvekili kaleme aldı. “Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar” başlıklı raporu yazan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi Serap Yaşar, Milliyet’e yaptığı açıklamada raporun hazırlık çalışmalarında pek çok uzmanın dinlendiğini, uluslararası ve ulusal STK’larla bir araya geldiklerini söyledi.

Genel Kurul’a sunulacak

Yaşar “Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp sayısının dahi bilinmemesi konunun vahametini gözler önüne serdi. Boyutları büyük, farkındalığı küçük bir konu olduğu ortaya çıktı. Öncelikli hedefimiz parlamentoların ve kamuoyunun konuya dikkatini çekmek, farkındalığını arttırmak. Kaybolmanın nedenleri ve kayıpların bulunabilmesinin önündeki engelleri tespit edip çözüm önerileri geliştirmek” dedi.

AKPM Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Başkan Yardımcısı da olan Yaşar, rapordaki önerileri de şöyle sıraladı: “Sadece devlet kurumlarını değil, yerel ve uluslararası polis teşkilatlarını, sivil toplum örgütlerini ve konunun ilgilisi herkesi dahil ederek kayıt sistemini güçlendirmek. Kayıpların ihbarını basit, kolay ulaşılabilir bir sisteme bağlamak. Refakatsiz çocuklara vasi atanmasını kolay ve hızlı bir prosedürle gerçekleştirmek. Çocuğun kimlik bilgilerinin alınması ve tüm süreç boyunca Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin devletlere yüklediği yükümlülüklerin ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladık.”

‘Öneriler dikkate alınsa bu kadar acı yaşanmazdı’

Raporun parlamenterler tarafından büyük takdir ve beğeniyle karşılandığını belinten Yaşar, “Ocak ayındaki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kış oturumunda Genel Kurul’un onayına sunulacak. Genel Kurul onayından sonra ‘karar’ haline gelerek kayıtlardaki yerini alacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılarak yaptığı konuşmayı hatırlatan Yaşar, şöyle devam etti: “Suriye krizinin başladığı günden bugüne çok uzun zaman geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız, meselenin küresel düzeyde ve insani bakış açısıyla yeniden ele alınması, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler bulunması ile ilgili tüm dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Sadece Suriye değil, tüm dünyadaki göç sorununa değinerek, daha geniş, daha kavrayıcı, daha adaletli bir yaklaşım çağrısı yaptı. Forum, Aralık 2018’de BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatın uygulanmasının izleneceği temel üst düzeyli platform olarak düzenlendi. Forum çerçevesinde devlet kurumları, STK’lar, belediyeler iyi uygulama örneklerini paylaştı. En başında konuya müdahil olmayanlar bugün sürecin uzamasıyla ekonomik ve sosyal hayata etkilerini dikkate alarak çözüme katkı sağlama kararı aldıklarını söylediler. 8 senenin sonunda uluslararası kamuoyunun geldiği nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk baştaki çözüm önerisiydi. Bizim en başında önerdiklerimize bugün gelmiş olmaları üzücüdür. En başında bu önlemler alınmış olsaydı bu kadar acı yaşanmayacak, kayıplar da olmayacaktı.”