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29.08.2019 - 10:59| DHA

Kayıp yaşlı adam böyle bulundu!

Çorum’da, dün kaybolan Yusuf Korkmaz (86), jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Korkmaz, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kayıp yaşlı adam böyle bulundu!

İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde yaşayan Yusuf Korkmaz, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Korkmaz'dan haber alamayan ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgede arama- kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu yaşlı adam, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bulundu.

Uçurumdan düştüğü belirlenen Korkmaz, yaralı kurtarılıp, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. İskilip Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Korkmaz, tedaviye alındı.

 

 

36 yıl sonra güneş yüzü gördüVan’ın Özalp ilçesinde 1979 yılında Almanya’daki gurbetçiler tarafından köye hibe edilen ambulans, hasta olmayınca bir süre mandıraya süt taşıdı. Birçok gencin şoförlüğe alıştığı ve arızalanınca garaja çekilen ambulans, 36 yıl aradan sonra sergilendiği mahalle alanında güneş gördü.
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