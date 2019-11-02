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02.11.2019 - 20:01 | | AA / İHA

Kayıp yönetmenin cesedi bulundu

Burdur'da 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp yönetmenin cesedi bulundu

Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den (38) 30 Ekim'den beri haber alamayan ailesi polise başvurdu. Türkel'in cesedi, Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde ormanlık alanda bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Türkel'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp yönetmenin cesedi bulundu


Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olan Türkel'in, yönetmenliğini yaptığı Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunuyor.

 

Kayıp yönetmenin cesedi bulundu


 

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