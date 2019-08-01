'Kayıtlı oldukları illere gönderiyoruz'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün Demirören Medya Center’ı ziyaret etti. Vali Yerlikaya, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli tarafından ağırlandı. İstanbul’un en önemli meselelerinin başında düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamın geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İşverenlere uyarı

İstanbul’da düzensiz göçle mücadelenin iki temel esası olduğunu belirten Yerlikaya, “Birincisi; geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesi. İkincisi; kayıt dışı istihdamla mücadele. Düzensiz göçlerle oluşan kayıt dışı istihdam şehir, ülke ekonomisi ve çalışma barışını tehdit ediyor” dedi.

Başka illerde kayıtlı olan ancak İstanbul’da yaşayan Suriyelilerin 20 Ağustos’a kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti: “Nisan 2019 itibariyle İstanbul’da çalışma izniyle çalışan yabancı sigortalı sayısı 76 bin 407 kişi. Bunların 42 bin 953’ü işçi, 33 bin 454’ü ise işyeri sahibi. Yabancıların istihdamında çalıştığı ilde ikamet etme zorunluluğu var. Başka illere kayıtlı Suriyelilerin İstanbul’da çalışması mümkün değil. 25 Ağustos’a kadar 50 bin işvereni uyaracağız. 26 Ağustos’tan itibaren sigortasız sığınmacı çalıştıranlara çok büyük yaptırımlar ve para cezaları verilecek.”

‘14 bini geri döndü’

Türkiye’de 3 milyon 634 bin kayıtlı Suriyeli sığınmacının bulunduğunu aktaran Vali Yerlikaya, “İstanbul’da 533 bin 11’i ikamet izinli, 2 bin 216’sı uluslararası koruma ve 547 bin 716’sı geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olmak üzere toplam 1 milyon 82 bin 943 yabancı yaşıyor. Kayıtlı olmayan göçmenler, geçici barınma merkezlerine sevk ediliyor. Sınır dışı işlemleri orada yapılıyor. 2019’un ilk 6 ayında düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi. 12-30 Temmuz arasında 2 bin 554 kayıtsız Suriyeli, Hatay ve Kilis’teki barınma merkezlerine gönderildi.