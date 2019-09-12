12.09.2019 - 07:50| SENEM BÜYÜKTANIR Ankara
Kaymakam: Orası devletin okulu
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara köyünde çocukların tarikat merkezi olduğu iddia edilen okula gönderilmesiyle ilgili olarak Kaymakam Alparslan Kılıç’ın “Konu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde. Tarikatların hiçbir etkisi yok ve orası devletin okulu. Çocuklarınızı o okula gönderin” açıklamasına rağmen velilerin çocukları okula göndermeyeceği öğrenildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Milliyet’e “Veliler ve muhtarlar kaymakamla bir araya geldiler. Neden tedirgin olduklarını, çocuklarını neden Buhara’daki okula göndermediklerini aktardılar. Ancak ailelerin aktardığına göre ‘Buhara dayatması’ sürüyor” dedi.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.