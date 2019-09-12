Kaymakam: Orası devletin okulu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara köyünde çocukların tarikat merkezi olduğu iddia edilen okula gönderilmesiyle ilgili olarak Kaymakam Alparslan Kılıç’ın “Konu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde. Tarikatların hiçbir etkisi yok ve orası devletin okulu. Çocuklarınızı o okula gönderin” açıklamasına rağmen velilerin çocukları okula göndermeyeceği öğrenildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Milliyet’e “Veliler ve muhtarlar kaymakamla bir araya geldiler. Neden tedirgin olduklarını, çocuklarını neden Buhara’daki okula göndermediklerini aktardılar. Ancak ailelerin aktardığına göre ‘Buhara dayatması’ sürüyor” dedi.