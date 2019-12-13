Kaymakamlık saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Kaymakamlık çalışma mesai saatleri

Kaymakamlıklar Devletin ilçe bazında temsil edildiği, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan mülki amirliklerdir. Kaymakamlıkların çalışma saatlerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kaymakamlıklar mesaiye sabah kaçta başlıyor, akşam saat kaçta bitiriyor? Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Kaymakamlıklar her sabah mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder. Kaymakamlıklar hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Kaymakamların başlıca görevleri:

– İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,

– Valinin emirlerini uygular,

– İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,

– Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,

– Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.