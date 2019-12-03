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03.12.2019 - 16:53 |

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı... ÖSYM sınav sonuç sorgulama...

Kasım ayının 9'unda gerçekeleşen Kaymakamlık sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM sosyal medya hesabından sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Sonuçlara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı... ÖSYM sınav sonuç sorgulama...

 

Kaymakamlık sınavına giren binlerce kişi uzun süredir sonuçları bekliyordu. ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde sonuçların 4 Aralık'ta ilan edileceğini belirtmişti. Fakat kurum sürpriz yaparak sonuçları bir gün önceden ilan etti.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 ösym'den duyuru

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-Kaymakamlık sınavına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 32 ve 55 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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