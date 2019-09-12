Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyede

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve A.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan şüphelilerden H.E. ve M.J.A. adliyeye sevk edilirken, A.E.'nin sorgusu devam ediyor.
Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.