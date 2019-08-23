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23.08.2019 - 21:18| AA

Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron ile yaklaşık 12 ton tütün ele geçirildi.

Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri getirerek piyasaya sürenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürdükleri belirlenen ve fiziki takibe alınan İ.G, A.A. ve H.F. iş yerlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseride dev operasyon 12 ton ele geçirildi

Zanlıların iş yerlerinde ve depolarında, 16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron, 12 bin 300 kilo tütün ve 26 bin 635 adet tütün içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.
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Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi

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