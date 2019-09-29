Kayseri'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B, Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.
D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.