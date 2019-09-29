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29.09.2019 - 10:45 | | AA

Kayseri'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2  kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs,  Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki  38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B,  Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan  Emir K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan  yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.

 

 

D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.
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