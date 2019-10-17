MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
17.10.2019 - 08:10 | | AA

Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstibahrat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Takibe alınan 4 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Sosyal medyadan teröre destek

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yapan İran uyruklu Damoun P ile Mahmut C'yi gözaltına aldı.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

6 yıldır boşanamadığı kocasına attığı çanta silah sayıldı cezaevine girdi!

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

İki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Sıradaki Haber