Kayseri TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼(TEM) ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, kentte bulunan Suriye uyruklu Ahmed E., Ä°brahim V., Halid A. ve Sabiha M.'ninÂ Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde silahlÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi elde edildi. ÅžÃ¼phelileri takibe alan polis, belirlenen adrese ÅŸafak vakti operasyon yaptÄ±.
Operasyonda 1'i kadÄ±n 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
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O balÄ±kçÄ± konuÅŸtu: Bu balÄ±k, denizin piranasÄ±Antalya'nÄ±n Finike ilçesi açÄ±klarÄ±nda tekneyle avlanmaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, aÄŸÄ±na yüzlerce balon balÄ±ÄŸÄ± takÄ±lan, 30 yÄ±llÄ±k balÄ±kçÄ± Mehmet Sever, Son 2 yÄ±ldÄ±r biraz daha çoÄŸaldÄ± ve popülasyonu arttÄ±. ÇoÄŸalmasÄ± diÄŸer balÄ±k türlerinin azalmasÄ±na neden oldu. Bu balÄ±k denizin piranasÄ± gibi bir ÅŸey dedi.