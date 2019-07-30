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30.07.2019 - 11:01| AA

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve bu örgütler içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 ay devam eden teknik takip ve projeli çalışmalar neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yasak aşk cinayetinde karar verildiBursa’da yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
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