Kayyum olarak görevlendirilen Validen ilk açıklama

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Bilmez, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile belediye binasına geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI YERİNE TEKRAR ASILDI

Makam odasına geçen Vali Bilmez, daha önce duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forslu fotoğrafının indirildiğini fark edince, görevlilere söz konusu fotoğrafın yerine asılması talimatını verdi.

Vali Bilmez, getirilen fotoğrafı yerine astıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA HİÇBİR AYRIM YAPMAYACAĞIZ"

Bilmez, İçişleri Bakanlığının onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, terör kanunu kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Kararın Ertan'a tebliğ edildiğini belirten Bilmez, yine bakanlık onayıyla Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini ve bugün itibarıyla görevine başladığını aktardı.

Belediyenin imkanlarını Van halkının hizmetine sunacaklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. Derdi ekmeği, aşı ve halkına hizmet olan herkesle birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. Zaman zaman çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız. Kaynaklarımız tamamen Van halkının mahalli müşterek hizmetlerine sunulacak. Belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Şeffaf yönetim sergileyeceğiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."