‘Kaza mı, düşme mi?’ elbiseler belirleyecek

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, elbiselerdeki lekelerin tekerlek izi olduğunu öne sürerken, bugüne kadar adli tıp ve emniyet kriminal incelemelerinde izler hakkında kesin bir tanımlama yapılamadı. Adli ve kriminal raporlara yansıyan Rabia Naz’ın elbisesi üzerindeki izlerin, “lastik izi olabileceği” ve “lastik izi olduğu kanaatinin oluşmadığı” yönündeki tespitler kafa karışıklığını daha da artırdı. Elbiselerdeki izlerin vücutta izdüşümünün olmaması hatta herhangi bir ekimozun dahi bulunamaması trafik kazası ihtimalini azaltırken, bu durum olayla ilgili karmaşıklığı derinleştiriyor. Hacettepe Üniversitesi’nden gelen “trafik kazası olabileceğine” ilişkin uzman görüşü de bu konudaki tartışmayı alevlendiriyor. Ancak yine de elbiselerin olayın çözülmesinde önemli bir işlev göreceğine inanılıyor. Uzmanlar, sadece ultra viole ışık kaynağı ile bakılan elbiselerin GC-Ms, LC-MS gibi cihazlardan “atomik ve elektron” tekniği ile yeniden incelenmesi halinde izlerin araba lastiği partikülü mü, toz mu, boya mı ne ise rahatlıkla ayırt edilebileceğini dile getiriyor.

Sayfaları yırtık

Olayda soru işaretleri barındıran konulardan biri de Rabia Naz’ın sonradan bulunan 60 sayfalık günlüğü. İki akraba Türkan Balcı ve Deniz Eren, Rabia’nın günlüğünü odasında buluyor. Okuduklarında Rabia Naz’ın annesi ve başka aile bireylerine yönelik olumsuz düşünceleri olduğunu, kendisinden nefret ettiğini, bir arkadaşını özlediğine ilişkin duygularını kaleme aldığını görüyorlar. Bu ifadelerin olduğu sayfaları, aileyi üzeceğini düşünerek saklıyorlar. Baba Şaban Vatan trafik kazasında ısrarcı olunca, Rabia Naz’ın halası Ülkü Eren günlüğün nerede olduğunu söylüyor. Resmi kayıtlara göre, Şaban Vatan günlüğü 1,5 ay sonra savcılığa teslim diyor. Tanıkların okuduklarını söyledikleri ifadelerin günlükte olmaması, kriminal incelemede de günlüğün sayfalarının yırtıldığının tespit edilmesi yeni soru işaretlerini gündeme getiriyor. Günlüğe ilişkin belirsizlik de bilinmezliğini koruyor.

Son olarak Rabia Naz’ın olay günü giydiği mavi yelekteki DNA profilinin, ağabeyi Yaşar Mert Vatan’a ait otozomal DNA profilini içermesi ve Rabia Naz’ın sol el 1 adet tırnak örneğinden elde edilen DNA profilinin ise, baba Şaban Vatan ile ağabeyi Yaşar Mert Vatan’ınki ile uyumlu olması kamuoyuna yansımıştı. Savcılık, DNA’ların Rabia Naz’a nasıl geçtiği konusunun izi sürüyor. Rabia Naz hastaneye götürülürken, babasının elini sıkması nedeniyle Şaban Vatan’ın DNA’sının bulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Abi Yaşar Mert Vatan’ın DNA’sının nasıl bulaştığı konusunda ise, Rabia Naz’ın o gün giydiği mavi yeleğin ağabeyi Yaşar Mert Vatan’a ait olması nedeniyle, buradan geçme olasılığı üzerinde duruluyor.

Şu an dikkatler tamamen Vatan ailesine ve oturdukları apartmana yönelmiş durumda. Olayın yaşandığı Eynesil’de savcılığın, Rabi Naz’ın fındıklığa düşmüş olabileceği, sürünerek ya da bir şekilde apartmanın önündeki yola geldiği ekseninde bir iddianame hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. İlçe, aile, tanıklar, savcılık, adli tıp, kolluk kuvveti kısacası herkesi yorgun düşüren bu şüpheli ölümün aydınlatılmasını bekliyor.

- BİTTİ -