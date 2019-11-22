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22.11.2019 - 10:56 | | İHA

Kaza sanıldı cinayet çıktı!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarşamba günü motosikletten düşerek ağır yaralanan Metin Orcan’ın (54) kaza sonucu değil cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sanıldı cinayet çıktı!

Metin Orcan’ın kazadan önce aralarında husumet bulunan Onur S. (27) tarafından kalbinden bıçaklandığı daha sonra motosikletine binerek hastaneye gitmek isterken yolda düşerek öldüğü öğrenildi. Şüpheli ölümün ardından konuyu derinleştiren Mustafakemalpaşa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri araştırma sonucunda cinayet şüphelisi olarak Onur. S’yi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Onur. S’nin suç ortaklarına da ulaşan polis olası bir facianın önüne geçti.

Aynı aileden olduğu anlaşılan Remzi, Fuat, Fatih S. yapılan operasyonla suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan zanlılar yapılan sorgularında asıl planlarını itiraf etti. Metin Orcan’ı öldüren zanlıların verdiği ifadede daha sonraki hedeflerinin tüm aileyi ortadan kaldırmak olduğu iddia edildi. Şahısların Onur S.den gelecek haberin ardından harekete geçip ardından Metin Orcan’ın evine baskın düzenleyecekleri ancak erken davranan polis ekipleri faciayı önleyerek aile katliamının önüne geçtiği ifade edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, Metin Orcan’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Onur S.yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

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