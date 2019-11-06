MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriKaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak, sopa...
06.11.2019 - 19:07 | | İHA

Kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak, sopa...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak, sopa...

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 46 DS 135 plakalı otomobil ile 46 AS 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma girişimi polis tarafından engellendi.

Kaza sonrası ortalık karıştı Bıçak, sopa...

    Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilmediÇanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilemedi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dileği gerçek oldu! Yıllarca orada çalıştı

    Son dileği gerçek oldu! Yıllarca orada çalıştı

    Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimlerdir?

    Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimlerdir?

    Son dakika | İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alındı

    Son dakika | İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alındı

    Kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak, sopa...

    Kaza sonrası ortalık karıştı! Bıçak, sopa...

    Sıradaki Haber