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11.11.2019 - 19:47 | | İHA

Kaza yapan sürücü şoka girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şoka giren otomobil sürücüsü kaldırıma oturup ağladı.

Kaza yapan sürücü şoka girdi

Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.H. idaresindeki 67 TV 184 plakalı otomobil, 10. sınıf öğrencisi S.K.’nın kullandığı 67 AAP 291 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen öğrenci yerde sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan sürücü şoka girdi

Kazaya karışan kadın sürücü A.H. ise kaldırıma oturup uzun süre gözyaşı döktü. Kısa süreli şoka giren sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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