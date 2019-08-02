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02.08.2019 - 04:00| AA

Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

Bolu'da kaza yaparak yanmaya başlayan tır, orman yangınına neden oldu.

Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

 

Alınan bilgiye göre, Mengen-Bolu kara yolundan Bolu istikametine seyreden Yetkin Yılmaz idaresindeki 78 BP 526 plakalı TIR, Taşçılar Köyü mevkinde yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak yanmaya başladı.

TIR'da başlayan yangın kısa sürece çarptığı çam ağaçlarına da sıçradı.

Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

Kaza yapan tırın sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yanan tırdan inerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler kısa sürede yangını söndürdü.

Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale gelirken, 10 metrekarelik ormanlık alanda hasar gördü.

Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Yetkin Yılmaz ile yanından bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaza yapan TIR orman yangınına neden oldu

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