Kaza yaptı kazaya neden oldu!

Kaza, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından Adalet Köprüsü yönüne seyir halinde olan Aydın G. (57) idaresindeki 28 AAH 183 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da bariyerlere çaptı. Çarpma neticesinde otomobil ters dönerken devrilen elektrik direği ve kopan bariyerler karşı yönden gelen Şükrü Y. idaresindeki 41 HA 242 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Gençağa, çıkamadığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritli olarak verilirken her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.