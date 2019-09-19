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19.09.2019 - 17:52 | | DHA

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!
Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!
Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!
Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!
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Kaza, İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.Metin Tunar yönetimindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine ,''Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
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