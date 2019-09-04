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04.09.2019 - 17:12| İHA

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş'a hüzünlü veda

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı’nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş'a hüzünlü veda

Ailesini karşılamak üzere kendisine ait sivil otomobili ile bir hafta önce görev yaptığı Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercan Çiftçi’nin naaşı, bugün memleketi Ağrı’nın Diyadin ilçesine gönderildi.

Uzman Çavuş Çiftçi’nin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, nüfusa kayıtlı olduğu Diyadin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Eşi Songül Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği öğrenilen Uzman Çavuş Çiftçi için düzenlenen cenaze törenine, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

 

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