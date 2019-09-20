Kazada ölen makinistin oğlundan acı veda

Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) önünde uğurlama töreni düzenlendi.



Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan iki makinist için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Törende, hayatını kaybeden Recep Tunaboylu’nun eşi Melek Tunaboylu ve 5 yaşındaki kızı Ece, Recep Yurtsever’in eşi Nilgün Yurtsever, 9 yaşındaki oğlu Egemen ve 2 yaşındaki kızı Ezgi, cenazelerin başından bir an olsun ayrılmadı. Ayrıca törende dualar edilirken Tunaboylu ve Yurtsever için mesai arkadaşlarından helallik istendi. Hayatını kaybeden makinistlerin aileleri tören sırasında zaman zaman ayakta durmakta zorlanırken yakınları onlara destek aldı.

HIÇKIRIKLARA BOĞULDU



Törenin ardından makinistlerin cenazeleri sırayla kaldırıldı. Bu esnada, hayatını kaybeden Sedat Yurtsever’in 9 yaşındaki oğlu Egemen, babasının cenazesi kaldırılırken tabutun arkasından "Babacığım baba" diyerek hıçkırıklara boğuldu. Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran Egemen, gözyaşları içerisinde babasının tabutuna baktı.

TÜLOMSAŞ’tan uğurlanan Recep Tunaboylu’nun cenazesi Yeşiltepe Mahallesi Recber Rıza Tarım Camii’nde, Sedat Yurtsever’in cenazesi ise Batıkent Mahallesi Seyrantepe Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlanacak.

Uğurlama törenine Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Erol Arıkan ve merhumların çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.