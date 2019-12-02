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02.12.2019 - 11:11 | | DHA

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) için eğitim gördükleri okullarında tören düzenlendi. Törenlerde sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda
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Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı sporcusu Göksu Akyel için Ordu Lisesi’nde, Sinem Aksu için 60’ıncı Yıl Ortaokulunda tören düzenlendi. Törenlere sporcuların yakınlarının yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sporcuların özgeçmişlerinin okunup dua edildiği törende, helallik alındığı sırada sporcuların arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Göksu Akyel’in cenazesi Aybastı ilçesine, Sinem Aksu‘nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine gönderildi. Sporcular için ikindi vakti cenaze namazı kılınacak.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Çok üzücü bir kaza. Aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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