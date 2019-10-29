Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, "Anne" diyerek gözyaşı döktü.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildiAydın'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.